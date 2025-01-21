立院審總預算雲林交鋒 綠籲善待農民、藍批甘淪網軍

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林議會民進黨團今天痛批立院藍白兩黨亂審預算，意圖癱瘓中央政府，應懸崖勒馬回頭是岸；縣府與國民黨立委張嘉郡分別發文籲綠營要為農民發聲，勿淪為農業部網軍。

雲林縣議會民進黨團今天召開記者會，黨團總召蔡孟真要求身為國民黨籍縣長張麗善及張嘉郡應以雲林農民利益優先，而不是以個人及政黨利益為考量而傷害農民及農業，請善良對待雲林縣，懸崖勒馬，回頭是岸。

民進黨縣議員林文彬指出，張嘉郡的提案意圖癱瘓農業部，此舉造成雲林縣農民恐慌，也引發全國養豬協會、全國養雞協會等團體極度憤怒，甚至揚言要去立法院抗議，張嘉郡隨後撤案，但顯然是把人民賦予的權力濫用，棄雲林農民及產業不顧，要求張麗善與張嘉郡應跟雲林縣農民道歉。

民進黨縣議員蔡永富表示，行政院中南部、東部聯合服務中心，是方便中南部及東部人民，不必舟車勞頓到台北，就能洽詢中央業務，國民黨提案卻將「行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心」3000多萬元預算全數刪除，根本是欺負中南部、東部地區人民。

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張嘉郡透過服務處發布新聞稿反批，農業部業務費預算有重複編列、暗藏養網軍之嫌，農業部至今尚未說明，反倒是側翼網軍頻頻攻擊，民進黨雲林縣議會黨團搞不清楚狀況，替人民看緊荷包才是民代職責，民進黨立院黨團的預算提案全數撤案，才是放棄監督、自我閹割。

縣府新聞處強調，農業部長陳駿季斤斤計較攸關農民權益的議案，不僅大砍70%公糧收購價，更抹黑「農業權」等，民進黨雲林縣議會黨團不曾站出來為農民發聲，卻為陳駿季機要費「小金庫」遭砍而大陣仗開記者會，自甘淪為農業部網軍，嚴重背離民意。（編輯：陳仁華）1140121