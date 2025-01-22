吉伊卡哇25日愛河灣登場 文化遊艇IP船班貼身欣賞

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄今年冬天推出超人氣IP吉伊卡哇「冬日遊樂園」，活動25日至2月16日在愛河灣登場；市府趁勢推出限量「文化遊艇IP活動船班」，即起開放預訂，現場可兌換吉伊卡哇限量貼紙。

高雄市政府文化局表示，「2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活動將於1月25日至2月16日，在愛河灣登場，為期23天，「文化遊艇IP活動船班」即日起開放預訂，購票者可現場兌換IP限量貼紙；船班並結合福華大飯店及萬豪酒店推出超值住宿套票，並附贈限定版IP一卡通。

文化局長王文翠表示，市府今年在愛河灣打造冬日遊樂園主展區，結合多項遊樂設施、主題氣墊樂園、親子互動表演，還有創意市集；文化局推出的「文化遊艇IP活動船班」可讓民眾近距離欣賞吉伊卡哇，不僅能與角色們海上合影，還可欣賞高雄港灣迷人風光。

文化局指出，「文化遊艇IP活動船班」全程約50分鐘，從海上不同視角探索高雄港灣美景，體驗冬日城市獨特魅力；船上提供專業導覽，沿途經香蕉碼頭、大港橋、高雄流行音樂中心、愛河灣及中島商港區等地標性景點，船班票價一人499元，購票即可獲贈限量「IP貼紙」一組。

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此外，文化局與高雄福華大飯店、高雄萬豪酒店及高鐵假期合作推出「訂房+交通+遊艇船班」超值套票，前300名訂購套票者可獲贈限量「IP一卡通」，數量有限。

文化局在春節期間規劃通往紅毛港文化園區的專屬航線，農曆初一至初五，紅毛港文化園區將舉辦「紅毛港歡樂行春趣」，活動內容涵蓋闖關集章、傳統童玩體驗、街頭藝人表演及有獎問答，參與者還有機會獲得古早味玩具。（編輯：陳仁華）1140122