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高市白埔產業園區報編中 邱志偉：歡迎台積電進駐

2025/1/22 15:19（1/22 16:16 更新）
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位於高雄市岡山區及橋頭區交界處的白埔產業園區預定地是白埔農場，緊鄰台1線，土地主要是台糖公司權管；經協調評估後，高雄市政府決議自行開發，由經發局進行，目前已完成環評初審，並進行整體園區報編程序。（邱志偉辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月22日
位於高雄市岡山區及橋頭區交界處的白埔產業園區預定地是白埔農場，緊鄰台1線，土地主要是台糖公司權管；經協調評估後，高雄市政府決議自行開發，由經發局進行，目前已完成環評初審，並進行整體園區報編程序。（邱志偉辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市「白埔產業園區」在完成報編程序後，土地虛位以待，民進黨高雄市立委邱志偉今天表示，土地可納入台積電後續評估設廠的地點之一，地方對於台積電到白埔設廠也樂觀期待。

位於岡山區及橋頭區交界處的白埔產業園區預定地是白埔農場，土地主要是台糖公司權管；經過協調評估後，高雄市政府決議自行開發，由市府經發局進行開發作業，目前已經完成環評初審，並進行整體園區報編程序。

邱志偉今天透過新聞稿表示，台積電最先進製程到高雄設廠後，帶動眾多科技業者也到高雄投資，具群聚效應，白埔產業園區可納入台積電後續評估設廠的地點之一，地方也樂觀期待，針對白埔產業園區開發進程，希望高雄市政府加速辦理。

邱志偉表示，白埔產業園區緊鄰台1線，高速公路交流道也不遠，附近有捷運岡山高醫站、購物商場及醫院等，交通與生活機能佳，未來台積電如果設廠，進行開發工程及員工進出都很方便，是絕佳設廠地點。

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另外，為了科技廠員工子女教育需求，國立高科實驗高級中等學校（高科實中）也在橋頭設校，今年新學期已借用校舍開始招收新生，校舍新建工程則預定3年後完成並開校辦學，屆時將能提供更多員工子女的教育需求。

而白埔產業園區旁，還有橋頭再生水廠正在施工，預計明年可供應再生水，邱志偉說，如果台積電到白埔設廠，再生水也供應無虞；且再生水讓水資源重複利用率高，對於秋冬可能缺水問題也能有效緩解。（編輯：謝雅竹）1140122

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