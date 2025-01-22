母生病發願助弱勢 基隆男子捐米10年

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市何姓男子因母親生病，他向佛祖發願每年捐米幫助弱勢家庭，盼母親病情能好轉，至今已持續10年，今年更捐出1萬斤米，有需要的鄉親可前往領取，不須登記。

一輛卡車今天停在中船路，透過人力接駁將一箱又一箱的米搬到騎樓整齊堆放，開設工程相關公司的何男低調說，母親因健康狀況不佳，他向佛祖發願，若母親身體能好轉，他會視經濟能力，每年過年前購買1000斤、2000斤米送給需要的鄉親，至今已10年。

何男指出，今年購買1萬斤米，放在中船路60號旁的金斗公萬善祠堂廟前，他單純想幫忙有需要的民眾，鄉親不用登記可直接領取，也委請當地里長通知弱勢家庭，若有需要都可以前來領取。

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何男表示，因為他購買都是一等米，往年曾發生鄉親領完米後，再拿去轉賣，今年特別貼上「結緣物資，請勿轉售」貼紙，希望民眾不要再拿去轉賣。

基隆市中正區正船里沈陸成說，感謝何老闆多年來的善舉，每年都捐出大量米幫助里內弱勢家庭。1名前來領米的長者說，他的生活較為艱苦，非常感謝何老闆的幫忙。（編輯：張銘坤）1140122