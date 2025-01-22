連江檢警調成立農漁會選舉查察小組 打擊不法

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（中央社記者潘欣彤連江縣22日電）114年農漁會選舉即將舉行，連江地區檢警調共同成立「114年農漁會選舉查察妨礙選舉執行小組」，並於今天揭牌，呼籲民眾勇於檢舉，強調個資絕不外流，宣示打擊不法決心。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，為防範各種不法手段介入，影響114年農漁會選舉結果公平性，今邀集法務部調查局馬祖調查站，及連江縣政府警察局與政風處等，共同舉行農漁會選舉查察策略會議，並於會議後同步揭牌成立114年農漁會選舉查察妨礙選舉執行小組。

揭牌儀式上，由連江地方檢察署檢察長林彥良、連江縣政府警察局長陳保安與刑警隊長薛昇旭、法務部調查局馬祖調查站主任詹信章、連江縣政府政風處長陳書樂等人共同揭牌。

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林彥良透過新聞稿強調，執行小組將依最高檢察署頒布的 114 年農漁會選舉查察原則，並考量縣內選情落實辦理，除偵辦妨害選舉案件外，也會加強防範賄選宣導。

連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承重申，將持續與各單位保持密切合作，共同打擊選舉不法，更鼓勵民眾若有任何妨害農漁會選舉情資，可直接致電檢舉專線，地檢署將嚴加保密個人資料，不須擔心個資外流，共同維護馬祖地區乾淨選風。（編輯：張銘坤）1140122