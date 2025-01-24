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台中小提燈高雄人先拿到 市府：酌量提供城市行銷

2025/1/24 20:05（1/24 20:26 更新）
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由台中市政府主辦的中台灣元宵燈會2月8日將在中央公園舉行，今年「甜甜蛇」小提燈配合蛇年主題，將蛇身創意變身為粉紅色霜淇淋造型，燈會期間供民眾免費領取。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月24日
由台中市政府主辦的中台灣元宵燈會2月8日將在中央公園舉行，今年「甜甜蛇」小提燈配合蛇年主題，將蛇身創意變身為粉紅色霜淇淋造型，燈會期間供民眾免費領取。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）中台灣元宵燈會訂於2月8日起登場，屆時發放蛇年小提燈，民進黨台中市議員林祈烽今天接獲市民陳情，高雄友人已先拿到，中市府表示，基於交流友好酌量提供互相城市行銷。

由台中市政府主辦的中台灣元宵燈會將於2月8日至23日在水湳中央公園舉行，往年民眾都會在燈會期間前往現場排隊領取限量小提燈。

林祈烽今天接獲市民陳情，遠在高雄的友人竟然比台中市民提前拿到小提燈，有民眾質疑蛇年小提燈，有如「黑卒仔吃過河」，原來台中市民在媽媽市長的心中，還比不上高雄市民。

林祈烽發現國民黨高雄市議員邱于軒就在自己的臉書公布提供台中市元宵小提燈給民眾免費索取，還感謝台中市長盧秀燕聽到家長期待燈籠的心聲，趕在過年前，滿足孩子和家長的心願。

林祈烽認為，台中市民必須到燈會現場排隊索取，現在竟被排在其他縣市的國民之後，完全無法理解市府發放的先後順位。真的要做人情，至少也應該「同步」開放領取，而不是當台中市民還在望穿秋水之際，卻看到高雄市的國民，搶先炫耀搶領一空。

台中市政府對此表示，今年「甜甜蛇」小提燈配合蛇年主題，將蛇身創意變身為粉紅色霜淇淋造型，設計搶眼吸睛，記者會一公布後，就引發各界熱烈討論。

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台中市政府指出，考量中市幅員遼闊，部分市民不便至燈會現場參與，因此從1月20日起陸續寄送全市各區里、民代服務處協助敦親睦鄰發送，若有其他縣市機關或民代索取，也會基於交流友好酌量提供互相城市行銷宣傳。

市府說明，「甜甜蛇」小提燈將在燈會期間於中央公園每天限量發送，每天下午3時30分開放排隊、下午4時開始發放，歡迎民眾踴躍索取。（編輯：謝雅竹）1140124

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