光碟市場萎縮 失業經理參加職訓逆轉人生

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）瑞寶原本是光碟材料生產公司經理，任職30年的公司由於市場萎縮而無預警關廠，年過半百驟然失業一度茫然，之後參加精密機械職訓課程，取得乙級證照，獲科技公司聘用重返職場。

56歲的瑞寶成為中高齡失業者後，過往專業資歷成為沉重包袱，一次次求職挫敗，接踵而來的生活壓力與對未來的茫然，讓他一度不知所措。

陷入低潮的瑞寶在太太鼓勵下，重新出發嘗試學新技術，報名勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦的「精密機械」職前訓練班。這是瑞寶從未想過的路，卻成為改變命運起點。

瑞寶表示，學習1204小時課程過程不輕鬆，經扎實訓練，他重拾書本，在實際操作中學會智慧機械加工技術，課程每一步讓他深刻感受「年齡不該是學習的障礙」。

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課程結束前，瑞寶參加就業媒合活動，成為人生轉折點。積極導入智慧自動化技術的佳凌科技股份有限公司對瑞寶背景與訓練成果印象深刻，破例提前預聘，還提供新台幣2萬元獎助學金給瑞寶。結訓當天，瑞寶取得乙級證照、穿上佳凌科技制服，重回職場。

重新進職場後，瑞寶展現絕佳適應力與工作熱情，成功協助公司導入自動化設備，贏得主管與同事認可，穩定就業，揮別昔日失業陰霾；佳凌科技肯定中彰投分署職業訓練課程與預聘制度，讓佳凌科技找到像瑞寶這樣的人才，證明中高齡再就業者價值。（編輯：李明宗）1140125