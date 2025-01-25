返鄉女青年陳靜儀成推手 台南龍崎農村展新貌

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市龍崎區龍興社區發展結合當地自然生態農村深度旅遊，接任社區發展協會總幹事職務不久的返鄉青年陳靜儀扮演重要角色，從導遊變成農夫，生活一樣忙碌，但感覺更快樂。

陳靜儀告訴中央社記者，幾年前因為身體健康狀況亮紅燈，醫師建議休養一段時間，便暫時回到家鄉龍崎「度假」，然而隨著生活步調變慢，緊繃身心跟著放鬆下來，原本連睡覺都要依賴藥物，約1年時間內，症狀幾乎都消失了，便開始思考返鄉過日子的可能性。

陳靜儀說，龍崎是台南人口最少行政區，高齡人口比例高、幾乎沒有工作機會，只好先吃老本並整理老家菜園，靠著小時候幫忙長輩務農記憶，當起農夫種蔬果、養雞，面對人生另一次挑戰。

她說，第1年收成作物幾乎無法入口，漸漸摸索學習找到正確方法，務農之路才進入正軌，後來雖未放棄先前導遊工作，但感覺已無法再適應快節奏都市生活，就正式返鄉長住，並在老家整理出一處空間，經營預約制咖啡店，提供在地深度農業旅遊、竹編體驗等行程供遊客選擇。

陳靜儀表示，龍崎因擁有世界級泥岩地形「月世界」美景，以及豐富丘陵地自然生態，吸引穿山甲與食蟹獴等保育類動物棲息，台南社區大學投入生態監測，並與社區合作導入保育觀念，協助地方居民找到創生另一個思考方向。

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她說，現今社會環保意識抬頭，龍崎一脈相承的農村文化正好符合友善耕作概念，透過結合生態、生活與生產觀念推行，獲得社會認同聲量也在成長中，除了旅遊及學校戶外教學帶來遊客，也有市區團體會訂購農產品。

陳靜儀指出，以前不少在地人會認為「龍崎就這樣子了」，現在慢慢發覺祖先傳承下來的文化價值正在為家鄉帶來改變，每年4月到10月是龍崎竹筍產季，11月到隔年3月則有小農蔬果，歡迎各地民眾到龍崎體驗農村慢活樂趣。（編輯：陳仁華）1140125

台南市龍崎區龍興社區發展協會總幹事陳靜儀（圖），結合當地自然生態推農村深度旅遊，她在老家整理出一處小空間，供遊客體驗龍崎傳統竹編技藝。中央社記者楊思瑞攝 114年1月25日