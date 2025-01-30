大年初二查某囝日 澎湖娘家宴5社區登場

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（中央社澎湖縣30日電）大年初二「查某囝日」，澎湖縣特有的娘家宴今天在白沙鄉赤崁等5個社區登場，親朋好友藉著回娘家享受難得的美味，也利用機會與親友敘舊，共度一個有人情味的年味。

澎湖「牽手回娘家、鄉親大團圓」娘家宴活動今天在馬公市山水與白沙鄉赤崁、通樑、城前，以及湖西鄉鼎灣等5個社區辦理，席開近百桌，其中白沙鄉赤崁社區高達150桌最多。另外，湖西鄉青螺社區將安排在31日舉行。

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澎湖縣長陳光復、澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府秘書長楊書舜、無黨籍縣議員魏睿宏、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中與白沙鄉長宋萬富等人分別到各娘家宴向所有鄉親賀年，與鄉親一起同享娘家宴的團圓喜慶。

澎湖大年初二回娘家的「娘家宴」，是由赤崁社區在民國89年率先首辦，每年都逾100桌，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間停辦外，迄今還延續，目前澎湖縣有不少村里跟進，出嫁的女兒、女婿攜家帶眷返回澎湖過年與長輩、鄉親圍爐敘舊，參與最有人情味的「娘家宴」。（編輯：戴光育）1140130