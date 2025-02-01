加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯斷崖大火和伊頓大火延燒近1個月 終獲完全控制
首頁 / 地方

屏東潮州春節假日市集夯 警取締違停574件

2025/2/1 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東縣潮州鎮人氣春節假日市集，以過年期間不斷電聞名，今年從除夕至初四5天、湧入近35萬人次；期間衍生違停問題，警方4天取締574件，並呼籲民眾善用鄰近停車場。

潮州春節假日市集封街舉辦行之有年，今年從除夕至初四一連5天不斷電，清水南路、華興路、愛河路、民生等路段劃設為行人徒步區，禁止汽機車通行，道路兩旁禁止停車。

潮州鎮公所主秘王建元告訴中央社記者，潮州春節市集近10年才有上百攤規模，今年攤位約650攤，連日累計人次近35萬，尤其初夕到初二擁擠程度特別有感。攤商從全台各地前來搶攻春節商機，甚至有遠從金門前來者，紛紛表示有錢賺、明年還要再來。

google news透過 Google News追蹤中央社

市集人氣旺也衍生違停問題。對此，王建元表示，公所年前啟用第一立體停車場因應車潮，另已宣導民眾停往年街週邊潮州日式歷史建築園區、朝昇路、福星路、潮州第一公有市場、新生路、聯合辦公室、獅子公園後方等處停車場以免遭罰。

屏東縣局潮州警分局表示，「檢舉電話接不停」，除夕至初三期間，取締年街周邊違規停車逕行舉發574件，110報案系統違停熱點路段為南進路、朝昇東路、民生路、育英路、福康街、中山路等。（編輯：孫承武）1140201

#王建元
#潮州
王建元
屏東潮州春節市集人氣旺 特1區30萬9999元標到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：