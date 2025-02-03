行動治理談板殯優化 侯友宜：沒辦法也要找辦法

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市立殯儀館優化方案難有共識，今天在板橋區里長座談成為討論焦點，市長侯友宜表示，沒有辦法也要找出辦法，優先解決噪音、空污等急迫問題，也會再做更細緻討論。

新北市立殯儀館（板殯）民國74年完工，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通問題等，殯儀館拆遷或現址改建討論多年。新北市政府民政局1月舉行3場板殯優化規劃說明會，目前無共識。

新北市政府舉行今年度第1場行動治理里長座談會，侯友宜下午率局處首長到板橋區公所與板橋區里長及民代進行座談，會中聚焦板殯所致周邊問題。

侯友宜說，板殯已經存在40年，「放著不是解決問題的方法，沒有辦法也要找出辦法」，必須先解決民眾在意的噪音、交通、空污等急迫問題，同時市府會再做更細緻討論，「大家好好溝通，看怎樣做比較好，不要一直拖」。

民政局表示，新北市殯葬管理自治條例現在議會審議程序，將管制送葬隊伍噪音及周邊問題；回饋金部分，修正案也在議會審議，將依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等調整。

至於優化周邊環境措施，民政局說，透過新增多功能室，以隔音設施降低對周邊影響，也提出板殯優化規劃，包括增加禮廳、停車位以因應量能，及綠美化、交通動線重新規劃。

板橋宏翠里長黃一晉表示，「你覺得之前說明會有溝通嗎」，黃一晉說，市政府應先跟周邊里長及里民溝通，「市長要做什麼，我們里長不知道啊」。

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民進黨新北市議員黃淑君說，目前優化方案不佳，多位議員不認同，有里長提出相關規劃及建議，市府應該也要提出修正版來討論，但目前卻沒有。國民黨新北市議員林國春也談及，市府應先跟里長溝通，「而不是直接開說明會」。

新北市民政局長林耀長表示，接下來會先拜訪里長，充分溝通並整理意見，如果有必要再舉行說明會，「不然每次開會流於形式也不妥」。（編輯：方沛清）1140203