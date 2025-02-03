貴賓身分出席縣府團拜 林姿妙盼宜蘭更好共好

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）因涉貪遭判刑，內政部依法停止縣長職務的宜蘭縣長林姿妙，今受邀以貴賓身分出席縣府新春團拜，她鞠躬感謝縣府人員的付出，期盼縣府繼續在各方面打拚，讓宜蘭能更好、共好。

宜蘭縣府今天在縣民大廳舉辦新春團拜，邀請七賢國小醒獅隊開場表演「祥獅獻瑞．蛇米攏賀」，代理縣長林茂盛率縣府全體一級主管，祝福縣運昌隆，縣民安居樂業。

林姿妙致詞說，感謝縣府人員的努力，為宜蘭縣民打拚，拚出宜蘭的好生活，今天特別前來感謝與肯定縣府人員的付出，大家辛苦了，祝大家蛇年行大運，希望縣府未來繼續拚經濟、拚交通、拚建設、拚老人福利、拚民生福祉和教育，都要齊頭並進，讓宜蘭縣能更好、共好。

林茂盛表示，感謝春節期間，輪值勤務的警消人員及各單位，因為有他們的犧牲付出，讓縣府服務不打烊，讓鄉親及遊客都安心過好年。

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林茂盛說，期勉縣府團隊在新的一年仍應全力以赴維持行政效能，攜手共進，繼續為縣民提供最優質服務，他也會繼續和大家打拚，創造宜蘭人的光榮感與幸福。

宜蘭縣長林姿妙涉貪與洗錢，宜蘭地方法院去年12月31日宣判，重判12年6個月徒刑，並遭內政部暫時停職。（編輯：方沛清）1140203