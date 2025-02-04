中台灣元宵燈會將登場 2/8起周邊道路交通管制

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）2025中台灣元宵燈會將於8日到23日在台中市水湳中央公園登場，台中市警察局今天公告，燈會期間周邊的敦化路二段、僑大八街、啟航路等部分路段將進行交通管制。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」8日至23日一連16天將於中央公園盛大登場，市長盧秀燕今天在市政會議中表示，今年適逢中台灣元宵燈會25週年，市府5個局處跨機關合作，打造9大亮點主題燈區，更有全台首座擬人化移動式展演主燈「女媧」，是全台最大單一場域的地方型燈會，白天夜晚都吸睛。

市警局交通警察大隊表示，中央公園鄰近逢甲夜市商圈，周邊市區主要道路交通流量大，燈會期間將帶來更大量人潮、車潮，為維護交通秩序，燈會期間周邊部分路段將進行交通管制。

警方公布管制的路段包括敦化路二段（凱旋路至啟航路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）雙向封閉禁止車輛通行。

啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入停放。

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敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。

警方呼籲賞燈民眾多利用各類大眾運輸系統，除有19條公車路線，因應週末假日賞燈人潮，市府交通局於週六及週日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，坐滿即開車，歡迎民眾多利用。（編輯：謝雅竹）1140204