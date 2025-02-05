台南地震農業災損 陳駿季視察協助災後復原

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（中央社記者張榮祥台南5日電）嘉義大埔1月21日發生規模6.4地震，台南山區受創，農業部長陳駿季今天視察楠西區、南化區農業災損，關心農會建物及農路受損，指示加速辦理補助及協助災後復原。

陳駿季今天在台南市長黃偉哲陪同下視察台南地震災區，關心棗子、楊桃災損，了解南化區農會建物、台南轄區農路受損狀況。

陳駿季指示農業部加速辦理災區農田管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及農田水利設施等補助，協助農民災後復原；相關設施若未達使用年限卻因震災損壞，得不受再次申請年限限制，可再次向農業部申請補助。

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陳駿季表示，將確保災區農民獲得適切支援，農業部也會對接台南市政府，以利相關救助能量及金援儘速到位，協助各項農業設施復原。

台南市政府統計，截至2月4日，台南農作物農業災害救助，棗子受災161件（玉井區55件、楠西區53件、其他行政區53件），受損面積約85公頃；楊桃受災57件（玉井區6件、楠西區51件），受損面積約21公頃；15個農會提報災損，8條農路受損。（編輯：李淑華）1140205