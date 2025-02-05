竹縣YouBike2.0E 4/1起需投保才可借

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣府今天說，從4月1日起租借YouBike 2.0E電輔車需投保公共自行車傷害險才可借，民眾只要上微笑單車官網、APP登入會員後即可加保，費用由縣府負擔，保障騎車安全。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，考量YouBike2.0E加速較快、騎乘距離較遠，且調閱去年自行車事故也顯示自行車死傷人數有上升趨勢，需防範。

縣長楊文科表示，竹縣在竹北市、新埔鎮、新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮共設置163站、1330輛車（包含450輛YouBike2.0E），今年也將視民眾需求增加站點，預計擴建至芎林增設10站點。

交旅處長陳盈州告訴中央社記者表示，民眾從4月1日起租借YouBike 2.0E電輔車需上微笑單車官網、APP登入會員投保公共自行車傷害險，費用由縣府負擔，而每個註冊會員手機門號最多可綁5張卡。

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他指出，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡進行租借，要在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格。

縣府表示，公共自行車傷害險能保障騎乘者，若因意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件申請理賠，最高理賠金額新台幣100萬元，住院日額最高1000元。（編輯：李錫璋）1140205