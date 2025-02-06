0121地震嘉縣43校受損 緊急搶修確保順利開學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣1月21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，縣內43所學校受損；教育處今天表示，教育部核定新台幣500萬修復經費，各校已緊急搶修，確保113學年度第2學期在2月11日順利開學。

嘉義縣政府發布新聞稿指出，地震後各校園分別發生天花板輕鋼架毀損、磁磚及水泥掉落、牆柱裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落、走廊地板隆起、連接走廊柱體龜裂及水塔水管破損等狀況，所幸當時是寒假休業階段，未造成人員傷亡，初步估算財物、設施及設備損失金額2377萬。

教育部第一時間已核定修繕經費，供各校緊急搶修設備及校園環境，後續將進行經費審議，不足部分以縣府災害準備金支應，確保學校盡快回復原狀，保障學子權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育處長李美華表示，嘉義縣積極配合中央進行校舍耐震評估與重建補強工作，截至113學年度，全縣已有522棟校舍完成初評，298棟完成詳評，其中210棟校舍需補強，17棟進行拆除重建。

李美華強調，經補強的校舍符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」的安全目標，可確保師生安全，這次地震經結構技師現勘後，所有校舍無立即性安全疑慮，隨著開學日即將到來，校方將全心投入開學前的準備作業，請家長放心。（編輯：謝雅竹）1140206