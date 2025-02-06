彩繪希望畫展亞東醫院登場 癌友綻放生命新溫度

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）癌症希望基金會「彩繪希望」巡迴展今天在亞東醫院登場，癌友及家屬、醫療團隊透過藝術抒發情感，也透過繪畫看見希望未來與抗癌過程的艱辛。院方指出，盼推廣癌篩提升治癒率。

由癌症希望基金會主辦的第十屆「彩繪希望」巡迴展今天在亞東醫院北棟二樓門診區登場，共展出31幅獲獎作品，展期至3月24日。畫作中，癌友與家屬以畫筆訴說生命故事，藉以緩解病痛帶來壓力，並建立情緒抒發的管道。

癌症希望基金會董事靳秀麗原是新聞主播、經由國家考試取得諮商心理師證照，她接受中央社記者訪問時表示，癌友與家屬、照顧者透過繪畫記錄生命歷程，從新的視角重新認識自己，賦予生命新意義及面對疾病的勇氣與生命力。

展出的畫作中，15歲作者王信鈞的畫作，是他的父親罹癌後阿公煮豆漿照顧父親營養畫面。他說，「濃濃豆漿溫暖我的心，很幸福有一位會煮豆漿的阿公」。

獲得病患親友組第一名的張阡沛，作品是母親烹飪的畫面。她說，母親罹癌後，陷入了悲傷，某天發現母親工作時的燦爛笑臉，感受到浴火重生的勇氣與希望。

亞東醫院醫事副院長林子玉表示，繪畫可抒解情緒、調適心情，更希望推廣癌症篩檢，讓病患可早期發現，早期治療，降低醫療經濟負擔、病患恐慌情緒，也提升治癒率。

他說，亞東醫院雖深耕癌症治療、精準醫療、心理支持，癌症治療的終極目標，不只延長生命，更是提升患者生活品質，在治療過程，仍保有尊嚴與希望。

曾任亞東醫院個案管理師的郭小菁參與創作，畫了一幅「向陽的蒲公英」，她致詞表示，長年投入癌症領域工作，對患者的挑戰與痛苦有深刻體會，是病人教會她生命的功課，並分享疾病過程所經歷的痛苦。

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癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，基金會提供病友與家屬一站式服務，串連所有的資源，提供諮詢與實質服務。此次巡迴畫展，無論是悲傷或轉念的正向畫作，都在傳遞面對疾病的態度。

亞東醫院癌症防治中心主任林世強表示，癌症治療應提升生活品質，保有尊嚴與希望，未來將優化癌症照護，不管是病友或陪伴家人走過抗癌歷程的家屬，能面對治療與追蹤，並承受復發的心理壓力，甚至經歷安寧照護等階段。（編輯：戴光育）1140206