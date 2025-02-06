士林區幼兒園師激動丟學生書包 北市教育局介入調查

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北士林區一家幼兒園遭網友控訴，教師激動會丟學生書包涉不當管教。教育局今天表示，已接獲通報，積極調查中；此幼兒園表示，這名教師調查結果出爐前，先暫停職務。

有民眾昨天在臉書（Facebook）社團上傳一段去年底監視器畫面，指台北市士林區一家私立幼兒園涉不當管教，教師不僅會動手推學生，激動時還會把學生書包丟出教室外，引發網友群情激憤。

此幼兒園今天發出聲明稿表示，影片中教師在事發後已向全班學生說明自身行為不當並道歉，也聯繫當事學生家長致歉；因為此事件正在調查階段，園方除全力配合主管機關，結果出爐前已暫停這名教師職務。

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園方強調，始終以幼兒安全與福祉為首要考量，深知教育工作者肩負的責任，對此事件的影響深感抱歉，將以最嚴肅態度內部檢討，進一步強化教師專業培訓，提升情緒管理及班級經營能力，確保給予學生安全且值得信賴的學習環境。

北市府教育局表示，去年12月接獲此幼兒園教師涉不當管教情事，立即組成調查小組，目前已召開2次調查小組會議；若調查後認定屬實且情節嚴重，將依法裁罰行為人最重終身不得擔任教保服務人員，並開罰行為人及幼兒園負責人。（編輯：陳仁華）1140206