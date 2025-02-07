寒流南下 高市農業局提醒加強防範低溫農損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄7日電）寒流南下，高雄市農業局提醒，為防範低溫請加強防寒措施，一期作水稻如未插秧應待寒流過後再行插秧，蔬菜可加覆網布於網室外等減少低溫影響；此外也要留意自身保暖。

農業局今天表示，低溫影響期間，一期作水稻如未插秧應待寒流過後再行插秧，已插秧田區可灌溉3至5公分深，回溫後補植並酌施氮肥；蔬菜（如苦瓜、絲瓜、胡瓜等）可利用畦溝灌水及畦面覆蓋維持土壤溫度，加覆網布於網室外加強阻隔，減少低溫影響。

針對果樹，農業局建議可利用全園灌水、設置防風網、葉面營養補充或利用包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等措施，降低或延緩低溫影響。寒流期間蓮霧果園可引灌溫度較高的地下水保持根溫或在果園周圍設立防風網，幼果可提早套袋，成熟果實應適時採收，以減少落果發生。

農業局新聞稿指出，此波寒流可能伴隨降雨，有防雨設施的棗園，應展開遮雨，棗近成熟果實需適度採收，降低果皮損傷可能；火鶴花可能因低溫出現葉片黃化、花苞片異常等現象，可加強設施防風或保持植株及栽培介質乾燥，降低低溫影響，氣溫回暖後須避免陽光直射，適度遮陰減少光線，減緩寒害發生。

透過 Google News 追蹤中央社

農業局提醒，請農友做好防災準備並注意自身保暖、留意低溫後的作物營養管理，以減少農作物災害及財產損失。若因寒害造成農作物損失，可以下載「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝田間農損情形，再向當地區公所通報。

農友可多加利用「高雄農來訊」網站及LINE官方帳號瞭解最新作物防災資訊，或上YouTube搜尋高雄農來訊，掌握近期高雄地區農業氣象。（編輯：謝雅竹）1140207