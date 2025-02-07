行動書庫首進高牆 澎湖監獄添書香

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖文化局行動書庫今天首度穿越高牆駛入澎湖監獄戒護區內，提供收容人挑選借閱想閱讀的書籍，藉由書香氣息充實自己，讓收容人感受關懷與溫暖，重新思考人生方向，早日復歸社會。

澎湖縣政府文化局與法務部矯正署澎湖監獄合力促成「書香越高牆 閱出新生命」活動，今天在澎湖監獄由文化局長陳鈺雲與典獄長曾至勲共同簽署合作備忘錄，並舉行行動書車首次穿越高牆駛入澎湖監獄戒護區啟動儀式。

曾至勲表示，法務部長鄭銘謙上任宣示建構溫暖有感的司法，澎湖監獄鼓勵收容人要常常看書，感受書香氛圍，希望圖書資源進入監獄。面對資源相對匱乏，經向澎湖文化局協調提供友善環境與人性服務下，終促成行動書庫駛入高牆，定期提供書籍供收容人借閱，讓收容人好好充實自己，重新思考人生方向，早日復歸社會。

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陳鈺雲表示，文化局行動書車自民國107年啟用迄今，平日穿梭在社區村里巷弄服務在地閱讀人，今天起首度駛入監獄戒護區內，提供書籍供收容人借閱讀，盼收容人從心靈與學習上獲得領悟，目前有200多位收容人申請借書證，希望能有更多收容人申請。

文化局表示，行動書庫滿載有1500餘本圖書，未來每月單週週五赴澎湖監獄提供服務，收容人可個人借閱或團體借書閱讀，及定期舉辦讀書會和贈送圖書等。每次借閱最多200本，借閱期最長180天，讓收容人透過閱讀達到潛移默化正面效益，以書籍知識能量激發奮發向上心志，以好書閱讀作為生活陪伴，藉（借）「書」提昇品格修養，達減少再犯率目的。（編輯：孫承武）1140207

澎湖縣政府文化局與法務部矯正署澎湖監獄合力促成「書香越高牆 閱出新生命」活動，7日辦理行動書車首次穿越高牆駛入澎湖監獄戒護區啟動儀式。中央社 114年2月7日