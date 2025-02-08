守護兒童健康 嘉市視力與口腔保健雙管齊下

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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）嘉義市國小學童視力不良率和小一學童未治療齲齒率皆高於全國平均，為此嘉義市府昨天舉辦講座，邀請醫師講授遠視儲備與近視防治及口腔保健，呼籲師生重視兒童的近視及蛀牙。

嘉義市衛生局攜手教育處昨天舉辦「好『視』從『齒』發生」研習講座，邀請高雄長庚醫院眼科部近視防治中心吳佩昌醫師，以及嘉義市牙醫師公會楊哲榮醫師講授，近500名幼兒園所教師、國小教師、公衛護理師及家長等到場聆聽。

根據教育部112學年度國小裸視視力概況分析結果，嘉義市國小學童視力不良率高達55.87%，明顯高於全國的55.12%；小一學童未治療齲齒率為34.39%，同樣高於全國的25.74%，亟需提出有效的因應措施。

嘉義市衛生局長廖育瑋今天指出，研究發現年紀越小的兒童若出現近視，近視度數上升的速度也越快，可能導致高度近視，進而引發視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼及白內障等合併症。而口腔護理不當則可能影響兒童的咀嚼、發音及恆齒的發育，並影響外觀及人際關係。

因此，衛生局與教育處共同規劃研習講座，盼透過教導老師及家長，讓幼兒及兒童在家與校園中都能獲得視力及口腔的照護新知，並在日常生活中落實，養成良好習慣。

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吳佩昌呼籲家長務必落實護眼守則「3010120」，即近距離用眼30分鐘後休息10分鐘，並保證每日戶外活動120分鐘。

許多家長對乳牙發生蛀牙存在誤解，認為反正會換恆牙而不重視。楊哲榮提醒，當孩子長出第一顆牙時，便應帶他們去看牙醫，並建立良好的口腔保健習慣。每天至少應刷牙2至3次、定期每6個月去塗氟；在6至12歲時，對長恆牙的臼齒和小臼齒進行窩溝封填，若發現齲齒則應立即就醫，並配合醫師完成治療。（編輯：陳政偉）1140208