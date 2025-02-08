金門台東包機直航再加1趟 盼打造雙城旅遊模式

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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門台東包機直航將在3月17日登場，經業者洽談3月24日再新增1趟次；金門縣觀光處表示，將針對縣市經濟合作、串聯特色活動等，推動旅遊推廣計畫，打造「雙城旅遊」模式。

為促進縣市合作、拓展雙向旅遊市場，金門縣府由觀光處長許績鑫在7日率團拜會台東縣政府，研商推動「金門—台東雙向包機」、「旅遊活動串聯推廣」、「縣市友好合作」等議題，深化兩地交流，促進觀光發展。

許績鑫說，在去年雙方公私協力下，談妥並將於今年3月17日正式啟動金門台東包機的第1趟行程，經業者進一步洽談3月24日再包機1趟次，為金門與台東旅客提供更多元便捷交通選擇，進一步帶動地方觀光產業發展。

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觀光處也透過新聞稿表示，此次座談中雙方達成共識，將針對縣市經濟合作、特色農特產推廣交流及串聯特色活動，深化縣市間經貿交流與合作機會，推動互惠互利旅遊推廣計畫，打造「雙城旅遊」模式。

觀光處表示，台東有壯麗自然景觀與豐富節慶活動，其中「台灣國際熱氣球嘉年華」是國際級旅遊盛事，吸引大量國內外旅客；金門則有「金門馬拉松」、「迎城隍」、「中秋博餅」等歷史文化活動；此次座談交流中，也討論到將「熱氣球」意象引進金門可能性，讓金門有機會體驗台東熱氣球文化。（編輯：謝雅竹）1140208