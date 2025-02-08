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中台灣燈會開幕 盧秀燕：女媧好辣顏值超乎想像

2025/2/8 21:15（2/8 21:46 更新）
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2025中台灣元宵燈會8日晚間正式開幕，號稱可以「蛇出來」的女媧主燈於展期間每半小時就展演一次，讓參觀民眾不會等太久。中央社記者郝雪卿攝 114年2月8日
2025中台灣元宵燈會8日晚間正式開幕，號稱可以「蛇出來」的女媧主燈於展期間每半小時就展演一次，讓參觀民眾不會等太久。中央社記者郝雪卿攝 114年2月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）2025中台灣元宵燈會今晚開幕，台中市長盧秀燕在啟動女媧主燈秀後表示，她覺得女媧主燈好辣，顏值超乎她的想像，是全台最美的主燈女神，如果不服氣的縣市可以來PK。

中台灣元宵燈會8日起到23日在水湳中央公園登場，晚間舉行開幕儀式，盧秀燕、波蘭台北辦事處長高則叡、立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪，還有市府一級主管共同持星光棒啟動主燈秀。

雖然女媧主燈今晚才正式登場，但先前已引發民眾討論，有網友形容「醜出新高度」，盧秀燕在主燈秀展演結束接受媒體聯訪指出，她今天第一次看女媧，覺得女媧好辣，顏值超乎她的想像，是全台最美的主燈女神，如果不服氣的縣市可以來PK。

盧秀燕表示，她已邀請立法院長韓國瑜，預計下週會來台中看燈會。歡迎大家來參觀，附近還有全台知名的逢甲夜市，因為展場規模很大，1天逛不完，可以安排2天或3天。

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2025中台灣元宵燈會以創世神話女神「女媧」為發想，每半小時整點展演，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，讓主燈可以「整座往前移動」，盧秀燕說，主燈秀半小時展演一次，讓大家不用等太久，還有9大主題燈區，現場可以找出500個打卡景點。

蛇年小提燈「甜甜蛇」將蛇身設計為粉紅色霜淇淋造型，裝飾五顏六色的可愛配料，以字母軟糖拼出台中的英文，活動期間每天在中央公園限量發放，下午3時30分開放排隊，4時開始領取。（編輯：郭諭儒）1140208

2025中台灣元宵燈會8日晚間在台中中央公園正式開幕，台中市長盧秀燕（左3）在主持開幕儀式後，除欣賞女媧主燈秀，也參觀以台中鍋烤節為主題的烤串造型花燈。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月8日
2025中台灣元宵燈會8日晚間在台中中央公園正式開幕，台中市長盧秀燕（左3）在主持開幕儀式後，除欣賞女媧主燈秀，也參觀以台中鍋烤節為主題的烤串造型花燈。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月8日
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