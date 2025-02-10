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中興新村兒童公園改善完成 共融環境老少咸宜

2025/2/10 13:15（2/10 13:51 更新）
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國家發展委員會投入新台幣600多萬元改善中興新村光華兒童公園，10日正式啟用，國發會表示，設施有彩繪迷宮、遊戲砂池、共融式組合鞦韆等，便利親子互動。（國家發展委員會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月10日
國家發展委員會投入新台幣600多萬元改善中興新村光華兒童公園，10日正式啟用，國發會表示，設施有彩繪迷宮、遊戲砂池、共融式組合鞦韆等，便利親子互動。（國家發展委員會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月10日
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）國家發展委員會投入600多萬元改善中興新村光華兒童公園，2月驗收合格、今天正式啟用。國發會說，設施有彩繪迷宮、遊戲砂池、共融式組合鞦韆等，老少咸宜、便利親子互動。

中興新村光華兒童公園老舊整修後，國民黨立法委員游顥今天辦理會勘暨啟用說明會，現場檢視遊具施作成果，民進黨立委羅美玲、國民黨南投縣議員林儒暘、民眾黨南投縣議員簡千翔、國家發展委員會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴等人出席。

游顥致詞表示，感謝國發會改善中興新村兒童公園，去年遊具設置因船運、海關等問題延宕，他協助國發會加速辦理驗收，並加速開放公園啟用；另外，他也會持續請國發會改善兒童公園周邊環境硬體，包含美化公布欄、強化路燈照明，讓公園整體環境更便利、安全。

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羅美玲說，改善後的共融式遊憩場域，便利親子互動；林儒暘表示，感謝國發會努力，提供民眾放鬆空間及安全遊憩場域，可聚集人潮活絡商圈；簡千翔說，整修期間每週與游顥團隊關心進度，兒童公園改善後，有助增加遊客來訪中興新村，刺激在地消費及發展。

國發會表示，光華兒童公園原遊具早期設置，因應兒童遊戲場設施安全管理規範，國發會請廠商總體檢各項設施，重新規劃符合規範、更安全、更具特色遊憩空間，包含彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、進口安全造型攀爬網、雙梯組合遊具、共融式組合鞦韆、全齡共用體健設施，經費新台幣600多萬元，2月驗收合格。（編輯：李淑華）1140210

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