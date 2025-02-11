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道路普查運用AI技術 雲林查獲21件道路髒污

2025/2/11 17:03（2/11 17:36 更新）
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雲林縣環保局運用人工智能AI技術進行道路普查，針對偵測狀況即時透過橫向通報啟動因應措施，目前查獲21件道路髒污。（環保局提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年2月11日
雲林縣環保局運用人工智能AI技術進行道路普查，針對偵測狀況即時透過橫向通報啟動因應措施，目前查獲21件道路髒污。（環保局提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年2月11日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）為提升道路環境品質，精準掌握並改善污染源，雲林縣環保局去年10月起運用AI技術進行道路普查，針對偵測狀況即時透過橫向通報啟動因應措施，目前查獲21件道路髒污。

雲林縣環保局說，結合人工智慧（AI）技術輔助人工調查，進行道路普查分級作業共計617.8公里，查獲21件道路髒污情形，均橫向通報改善完成。

雲林縣環保局說明，智能道路普查分級機制，可偵測車流量、道路平整、安全島及人行道植被、路肩排水、人行道鋪面或安全島緣石及道路環境等細項因子。此外，透過拍攝影像自動分析人行鋪面或安全島上是否結構完整或被植披覆蓋，並且分析大約的覆蓋面積，方便後續回顧及通報工作，同時可降低不同人員判斷的主觀差距。

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雲林縣環保局表示，在執行AI道路普查過程中，如發現道路破損、農耕髒污等污染情形，將同時透過GPS系統紀錄其位置，立即橫向通報相關權責單位進行改善，以達快速通報效率，避免道路品質不佳而造成更多的社會成本。

雲林縣環保局長張喬維指出，透過AI技術的應用，不僅能夠及時發現污染源，還能夠精準掌握污染趨勢，並採取有效的應對措施，未來將持續推動環保監測的數位化與智能化轉型。（編輯：謝雅竹）1140211

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