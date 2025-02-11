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竹縣快捷9號試營運未發車 縣府撤業者路權改代駛

2025/2/11 18:12（2/11 18:26 更新）
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新竹縣政府設置快捷9號公車，11日起試營運，但首發公車未開車。縣府表示，為維護學生搭乘權益，即日起廢止此家廠商籌備經營路權，下午以後改由捷乘客運公司配合緊急代駛，皆順利發車。中央社記者郭宣彣攝 114年2月11日
新竹縣政府設置快捷9號公車，11日起試營運，但首發公車未開車。縣府表示，為維護學生搭乘權益，即日起廢止此家廠商籌備經營路權，下午以後改由捷乘客運公司配合緊急代駛，皆順利發車。中央社記者郭宣彣攝 114年2月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣快捷9號公車今天開學首日試營運，上午首發公車竟未發車，竹縣府說，即日起廢止此家業者籌備經營路權，改由捷乘客運公司代駛，下午成功發車，學生順利搭乘。

新竹縣政府為滿足民眾通學與通勤需求，設置快捷9號公車，今天起試營運，營運路線從竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職。

國民黨竹縣議員吳旭智告訴中央社記者，今天是開學日也是快捷9號公車首日試營運，原定在上午6時與6時30分在勝利八街發車，現場等候搭乘學生約有8人，等到上午6時50分卻仍未見公車，他協助載送學生上學、部分學生由家長載。

吳旭智說，快捷9號主要路線是從勝利八街發車至沿途至新竹高商往返，原定下午4時30分、與5時在新竹高商發車返回竹北，經縣府協調，皆已順利出發。

新竹縣交旅處長陳盈州接受中央社記者訪問說，原廠商因誠信問題造成縣府聲譽受害，為維護學生搭乘權益，將採最嚴厲處分，即日起廢止此家廠商籌備經營路權，今天下午以後改由捷乘客運有限公司配合緊急代駛，皆順利發車。

他表示，快捷9號明天起上午6時與6時30分在勝利八街發車，下午4時30分與5時放學時段會在新竹高商發車，後續會視實際行駛狀況配合調整時刻。

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原某公司客運業者告訴中央社記者，因快捷9號線駕駛員臨時告假，未能如期發車，路線停運影響乘客，公司致歉承擔全責。

業者指出，雖經多方調度，卻無法及時補救，導致路線停運，乘客行程受阻，是公司調度不周，應變不力，未來會加強與駕駛員溝通，確保各路線運營。（編輯：方沛清）1140211

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