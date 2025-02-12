北市府延長震損建物補助 籲紅黃單住戶速申請

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）近來地震頻仍，台北市建管處今天表示，花蓮0403地震造成部分建物受損，若未及時修繕恐影響居住安全，特將列管紅黃單建物修繕補強補助計畫延至今年底，盼受災戶儘速申請。

建管處今天發布新聞稿表示，去年花蓮0403地震造成北市部分建築物受損，若未及時修繕，可能影響居住安全。為協助此地震受災市民加速修繕受損建築物，台北市政府宣布「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」期限，將從原定的民國113年12月31日延長至114年12月31日。

建管處長虞積學表示，自0403地震發生後，便立即派員前往受災地區進行建築物損害評估，針對結構受損、需修繕的建築物進行紅黃單列管。

同時，為協助市民盡快修復受損房屋，北市府也積極籌措經費，成功爭取財團法人賑災基金會撥款新台幣8000萬元，另動支北市府災害準備金3190萬元，共計1億1190萬元作為紅黃單修繕補助經費。

虞積學指出，去年5月15日啟動「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，提供經費幫助市民修繕住家，以維護公共安全與居住品質；為讓更多符合條件的市民受惠和減輕修繕經濟負擔，特別延長補助期限，希望紅黃單受災戶能儘速申請補助，以確保建築安全。

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他說明，符合補助資格的所有權人，在完成震損部分的修繕後，可依規定申請補助。補助金額方面，紅單建築物每戶最高可獲得50萬元補助，黃單建築物則可申請最高40萬元補助，若涉及建築物共用區域修繕，每棟最高補助上限為150萬元。

建管處提醒，延長申請期限至今年12月31日，請所有權人務必在期限內提出申請，以利後續審查與撥款作業。（編輯：張銘坤）1140212