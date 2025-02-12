台南北頭洋聚落服務中心動土 將成平埔族群文化據點

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）興建經費逾新台幣1億元的台南市北頭洋聚落綜合服務中心今天動土，預計民國116年完工，提供老幼共學、文物展覽室等空間，將可成為民眾了解平埔族群文化新據點。

台南市長黃偉哲於動土儀式致詞表示，北頭洋聚落綜合服務中心在台南歷任縣市長、各級民意代表支持下，加上市府原民會、工務局等單位努力，終於順利動工，對北頭洋族親是值得慶賀消息。

黃偉哲說，希望工程如期如質完工，未來啟用後除凝聚平埔族群情感，強化族群意識，完善整體設施功能，也可做為文化傳承、活動舉辦及原民教育重要推廣據點。

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台南市政府原住民族事務委員會提供資料指出，位於佳里區的北頭洋聚落綜合服務中心，工程經費1億249萬9998元，由中央原住民族委員會補助7074萬9999元，市府自籌3174萬9999元，自113年工程招標後歷經4次流標，經市府、中央和市議會支持，於113年底成功發包。

市府原民會指出，建物規劃為興建地上4層樓建築，總樓地板面積為942.78平方公尺，預計116年度完工，將提供老幼共學、文物展覽室、影片放映室等空間，成為民眾了解平埔族群文化新據點。（編輯：李淑華）1140212