元宵節縣長、立委南竿廟宇敬香 祈求馬祖闔境平安

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（中央社記者潘欣彤連江縣12日電）連江縣長王忠銘和立法委員陳雪生今天晚間前往南竿鄉15間廟宇敬香，2人互祝身體健康，繼續為民服務，祈求馬祖闔境平安。有民眾則向陳雪生說「多拿點預算回來」成敬香插曲。

地方人士指出，今天為農曆正月十五元宵節，在馬祖傳統習俗上為一年最熱鬧的一天，重要性更勝過年大年初一，故各廟宇會於元宵節前後，舉辦稱為「擺暝」的祭神儀式。

連江縣政府民政社會處指出，歷任縣長慣例於元宵節當天赴南竿鄉各廟宇敬香，今年由縣長王忠銘、國民黨籍立法委員陳雪生與縣府多位局處首長，於晚間從復興村牛峰境廟出發，前往福澳村華光大帝廟、馬祖村天后宮、介壽村白馬尊王廟等，共15座廟宇敬香。

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陳雪生於福澳村華光大帝廟敬香時，祈求馬祖全縣風調雨順，國泰民安，縣長王忠銘政躬康泰，繼續連任；王忠銘則盼保佑立委陳雪生身體健康，繼續為民服務。有民眾則在旁向陳雪生說「多拿點預算回來」成敬香插曲。

連江縣政府文化處新聞資料指出，「擺暝」為馬祖地區各廟宇於元宵前後舉辦的民俗祭典，包含祭神、遶境遊行等民俗祭典。全縣79座宮廟中，有68座舉辦，熱鬧程度更勝過年。（編輯：方沛清）1140212