台南市、日本本庄市締盟 新設路名「本庄街」

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市和日本埼玉縣本庄市今天締結為友誼市，台南市長黃偉哲更宣布，已簽署公文將安南區亞太國際棒球訓練中心附近一條新設道路命名為「本庄街」，以紀念兩市情誼。

在台南市政府團隊和日本本庄市訪問團見證下，黃偉哲和本庄市長吉田信解今天在台南市永華市政中心代表台南市和本庄市簽署締盟，台南市也成為本庄市首座國際友誼城市。

黃偉哲同時宣布，他昨天已簽署公文，將安南區亞太國際棒球訓練中心附近一條新設道路命名為「本庄街」，也期盼兩市情誼延續到下一代，讓台南成為本庄學子修學旅行最佳選擇。

吉田信解則說，本庄市和台南市互動緊密，本庄市吉祥物「Hanipon」已連續5次到台南參加林百貨遊行活動，希望未來推動更多跨領域合作，共享國際友誼美好成果。

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本庄市位於日本埼玉縣西北部，2006年由舊本庄市與兒玉郡兒玉町合併而成。本庄市仁蘭園在台南後壁區蘭花生技園區設有大規模蘭花栽培農場，也是首家在台灣投資設廠生產蝴蝶蘭的日商企業。

本庄市官方吉祥物「Hanipon」2016年榮獲日本全國吉祥物大賽亞軍，名稱靈感來自於當地出土的古代素陶器「埴輪」，象徵本庄市深厚文化底蘊。（編輯：李淑華）1140213