7旬嬤天冷起床半邊動彈不得 腦中風緊急手術取栓

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）70多歲潘奶奶日前起床時發現左手、左腳無法動彈，且左半身無力、說話口齒不清，急診時診斷為急性大腦動脈栓塞，幸好醫師及時執行「腦中風動脈取栓術」，目前正在復健治療。

高雄市立小港醫院今天新聞稿表示，低溫與早晚溫差大都是腦中風好發的季節，如果有出現口嘴歪眼斜、 單側肢體無力或四肢無力、意識不清、言語不清溝通困難或無法說話、視覺障礙等症狀，應第一時間就醫。

潘奶奶早上起床時發現左手、左腳不會動，左半身無力，說話口齒不清，家人趕緊送往小港醫院急診，經醫院電腦斷層診斷為急性大腦動脈栓塞（缺血性腦中風）。

小港醫院表示，潘奶奶的狀況符合「顱內動脈取栓手術」適應症，經家人討論後，決定接受神經導管介入治療，醫院團隊緊急執行「腦中風動脈取栓術」，潘奶奶在加護病房及一般病房順利度過腦中風急性期，目前轉院到住家附近的地區醫院接受「中風急性後期整合照護計畫」復健治療。

依據衛生福利部國人10大死因統計顯示，腦血管疾病均為國人10大死因的第4位，腦中風可分為缺血性、出血性兩大類，缺血性腦中風則是高達80%，過去強調缺血性中風應把握中風發生後給予血栓溶解劑（rt-PA）打通血管，或者施行「顱內動脈取栓手術」，2種治療方式皆有時間限制。

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小港醫院神經科醫師林子超表示，阻塞較嚴重、阻塞在較大血管的患者，注射rt-PA的幫助較有限，這時應考慮動脈血栓移除術。顱內動脈取栓手術是已經逐漸普及的急性腦導管治療。相較於以往的血栓溶解劑治療及保守藥物治療，大血管梗塞的病患在接受顱內動脈取栓手術後，能獲得更好的治療效果以及預後。

小港醫院說明，自2023年11月起，動脈取栓術給付條件從中風後8小時延長至24小時內。執行手術過程中，可直接探查血管狀況，並發現其他隱藏的血管性病灶，如血管壁剝離、血管瘤或動靜脈畸形等。在大血管梗塞的中風有更積極的治療效果，相較於血栓溶解劑治療，可治療病情更嚴重、送達急診時間更久的中風病患。（編輯：郭諭儒）1140218