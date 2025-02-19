花蓮偏鄉就醫交通補助擴大對象 3鄉孕婦安心生產

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）偏鄉健康照護再升級，花蓮縣衛生局爭取原民就醫交通補助，今年擴大對象，居住秀林鄉、萬榮鄉與卓溪鄉的孕婦，無論族群背景，都可申請交通補助，讓更多孕婦安心產檢、生產。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，為落實健康平權，爭取原住民就醫交通補助新台幣205萬元，提供原住民在轉診、重大傷病、緊急傷病就醫及入住長照機構時，減輕偏鄉原住民就醫交通負擔。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，花蓮縣原住民人口占全縣29%，但縣內地形狹長，醫療資源與交通多集中於北區，導致部分孕產婦因交通不便而沒有定期產檢，增加生產風險。過去針對孕產婦的交通補助僅限於原住民才能申請，但是從今年開始，居住在花蓮縣秀林、萬榮和卓溪3個山地鄉的所有孕產婦，無論族群背景，都可申請交通補助。

這項擴大照顧對象的政策，讓更多偏鄉孕媽咪能安心產檢、生產。提升偏鄉產檢率，有助於及早發現高風險孕婦，降低新生兒死亡率，確保每名新生兒都能健康誕生。

朱家祥指出，民國113年原住民就醫交通補助全縣共服務1628人次，其中孕產婦產檢及生產交通補助996人次，占總補助人次的61%，顯示此項補助對偏鄉孕產婦的重要性。

朱家祥表示，少子化的現代，孩子個個都是寶，每個新生命都代表希望的未來，衛生局提供完善的孕產照護支持，從偏鄉就醫交通費補助，到高危險孕產婦關懷，生產後寶寶也可以加入幼兒專責醫師照顧計畫，讓每名母親都能安心迎接新生命。

除了孕產婦產檢與生產外，原住民鄉親若因轉診、重大傷病、緊急就醫，或入住住宿式長照機構，也能申請交通補助。此外，參加成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等預防保健檢查後，如果檢查結果異常需進一步轉診，也符合補助資格，確保獲得完整的健康照護。

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花蓮縣衛生局提醒，住家距離產檢醫療院所5至40公里以上的孕產婦，其他就醫需求住家距離就診醫院或住宿機構達20公里以上即可提出申請，可由本人或家屬攜帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據及相關證明文件，到當地衛生所辦理。

補助金額依距離區分，申請次數除產檢、生產及入住住宿式機構外，每人每年不得超過10次，每季最多3次。114年原住民就醫交通補助即日起開放申請，直到經費用完為止，詳細補助條件及申請資訊可洽詢鄉鎮市衛生所。（編輯：張雅淨）1140219