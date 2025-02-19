培訓學生體現職人精神 高市表揚84名技職教師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市教育局今天舉辦2024高雄技職典範表揚典禮，表揚84名在各類技藝競賽培訓學生有功教師。教育局主秘歐素雯說，獲獎教師發揮職人精神，讓學生體現「只為做好一件事」的精神。

教育局今天在中正高工舉行表揚典禮，歐素雯致詞時說，感謝指導教師發揮職人精神，盡心竭力為培育高雄在地技職人才努力，也感謝過程中為技職教育樹立良好典範。

歐素雯說，老師讓學生體現「只為做好一件事」的職人精神，肯定各校及獲獎教師發揮職人精神，指導學生專注學習，並專精於自身專業技能，為孩子開啟專屬於自己的美好前程。

教育局表示，今年三民家商就有超過10人獲獎；培訓學生獲得包括2024年國際技能競賽奪下7優勝；2023年亞洲技能競賽也獲得2金1銀；第54屆全國技能競賽更是取得10金、6銀、46銅、第4名到佳作高達41人的優秀表現。

獲獎者高雄高工電機科主任林進豐說，指導選手的這條路是辛苦且漫長的，從分區賽開始到全國賽，甚至到世界賽的殿堂，每個階段都有不同的挑戰與困難要克服。除了技術上的培訓與磨練外，選手的心理建設以及找尋適當的材料資源來運用才是最令人苦惱的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

獲獎者中正高工教務處主任林漢銘從事技職教育39年，他說，技職體系的學生術科就是好，卻是學科上要替學生加強輔導，但術科與學科其實都缺一不可，希望學生除了能繼續培養自身的技能專長，不要因為學科能力的不足而埋沒了技藝天份。

教育局指出，獲獎的海青工商老師蔡明立在競賽準備期間，日以繼夜地指導學生，模擬各種可能的競賽情境，讓學生在比賽中發揮最佳狀態，他鼓勵學生培養自主學習能力，強調基礎與實務並重，使學生能夠在競技場上從容應對各種挑戰。（編輯：林恕暉）1140219