台中新光三越氣爆 北市擬要求百貨裝瓦斯偵測器

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，導致4死及多人受傷。台北市政府藉此檢視災防預警作為，研擬鼓勵甚至強制人群聚集場所加裝瓦斯偵測器，初步鎖定在各大百貨及賣場實施。

台北市長蔣萬安昨天主持今年首次維護公共安全督導會報，他聽取完勞動局針對倉儲業預防火災精進作為的報告後，除要求各局處落實災害管理安全作為，並衍伸詢問針對此次台中新光三越氣爆事件，各局處對台北市大型百貨、賣場的稽查情形。

參與會報的內政部建築研究所研究員雷明遠指出，相信各局處平時稽查檢核都很認真，但終究無法單靠政府就完全杜絕所有風險，最好還是要求商家裝設瓦斯偵測器，24小時全年無休地注意是否有外洩，有就應立即停業、檢查清楚，讓業者落實自主管理，而不是公務員承擔所有責任。

台北市政府技監陳世浩則說，台中新光三越12樓沒有申請就進行裝潢施工，市府在人力有限的情形下不可能到處普查，所以建議向里長宣導，若發現里內有異常情形，可以幫忙通報給市府去稽查，一起守護市民安全。

蔣萬安最後裁示，此事攸關公共安全，若確實可行就應盡快來做，責成台北市副市長張溫德在1週內召集相關局處，研議這些建議的可行性，並在2週內提出評估結果。

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張溫德會後接受媒體聯訪表示，台中此次事故的原因仍在調查中，但台北市可藉此檢視是否有可精進的地方，所以接下來將評估加強特定場域的施工管理，如要求加裝瓦斯偵測器、落實專業分工及人員教育訓練等，尤其是人群聚集的百貨及賣場等。

張溫德指出，除了施工期間提高警覺心，也應思考如何精進營業場所平常的預警回報機制，並提供鼓勵甚至強制要求加強災防作為的措施，驗輔導業者自主管理。（編輯：張銘坤）1140220