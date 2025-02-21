歐盟暨會員國參訪團拜會南市府 分享合作現況

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（中央社記者張榮祥台南21日電）歐洲經貿辦事處經貿組長邵恩博（Christoph Saurenbach）今天率領歐盟暨會員國參訪團拜會台南市政府，交流分享雙邊合作現況及台南AI、再生能源、大眾運輸等議題。

台南市副市長趙卿惠今天代表市長黃偉哲接待歐盟暨會員國參訪團。趙卿惠表示，台灣有三大科學園區，其中南科已超越竹科，自去年起為台灣帶來破兆經濟產值，並與沙崙相輔相成，共創大南方新矽谷，打造南台灣產業生態系。

趙卿惠指出，國立成功大學每年也和歐洲經貿辦事處舉行交流討論，期盼未來台南和歐盟在科技發展上有更緊密的合作。

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市府引用邵恩博的話說，歐盟作為台灣境外投資最大經濟體，在綠能發展和淨零碳排等方面與台灣有共同目標，期待未來歐盟和台灣有更多合作機會。

市府表示，南科擁有完整半導體產業鏈，沙崙智慧綠能科學城則是資安、綠能和智慧系統研發重鎮，同時也是「大南方新矽谷推動方案」AI科技策略布局核心，未來將吸引更多科技研發。結合歐盟綠色經濟及數位轉型發展策略，雙方將更加緊密相連。（編輯：孫承武）1140221