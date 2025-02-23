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澎湖護理師齊聚健走 陳光復肯定護理人員貢獻

2025/2/23 13:25（2/23 14:31 更新）
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澎湖多名護理師23日響應參與「健康台灣 全國護理健走日」活動，澎湖縣長陳光復（前右2）、澎湖縣議長陳毓仁（前右1）等人也出席。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月23日
澎湖多名護理師23日響應參與「健康台灣 全國護理健走日」活動，澎湖縣長陳光復（前右2）、澎湖縣議長陳毓仁（前右1）等人也出席。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月23日
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖多名護理師今天響應「健康台灣全國護理健走日」，不畏天冷走出戶外，縣長陳光復感謝護理人員日夜投入傷病患救護，盼透過健走關注自身健康，以行動展現對守護民眾健康的承諾。

「健康台灣全國護理健走日」是由中華民國護理師護士公會全國聯合會倡議，澎湖縣護理師護士公會今天響應活動，澎湖縣長陳光復、澎湖縣議會議長陳毓仁及衛生局長陳淑娟等人也到場參與。

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陳光復表示，護理人員是健康守護者，平時需白班、小夜、大夜等3班輪值，作息不規律，工作忙且壓力大，在缺乏運動下，容易衍生健康隱憂。他鼓勵護理人員在工作之餘，養成運動習慣、釋放壓力，要先守護自身健康，才能以更健康的身心狀態，持續守護民眾的健康。

澎湖縣護理師護士公會護理師與眷屬100餘人，今天在理事長張雅玲帶領下，於澎湖生態園區健走，沿途經生態池、花海、天人湖等景點，擁抱大自然的美好，促進身心健康。（編輯：張雅淨）1140223

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澎湖縣護理師護士公會護理師與眷屬100餘人23日響應參與「健康台灣 全國護理健走日」活動，澎湖縣長陳光復（前右2）、澎湖縣議長陳毓仁（前右1）等也到場並合影。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月23日
澎湖縣護理師護士公會護理師與眷屬100餘人23日響應參與「健康台灣 全國護理健走日」活動，澎湖縣長陳光復（前右2）、澎湖縣議長陳毓仁（前右1）等也到場並合影。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月23日
陳光復
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