2025自由路上藝術節台中起跑 接力燃燒民主火焰

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）2025自由路上藝術節今天開跑，主辦單位好民文化行動協會表示，近2個月的活動期間規劃系列轉型正義藝文活動，以「島嶼星火」為主題，盼接力燃燒成遍布全島的民主火焰。

好民文化行動協會上午在台中市中區南園酒家舉辦「2025自由路上藝術節」開幕活動，與會來賓包括民進黨台中市議員黃守達、張家銨、江肇國等人一起手持花朵，並喊口號「走在自由、邁向建國」、「自由精神、遍地開花」。

主辦單位表示，自由路上藝術節是中台灣唯一訴求轉型正義的藝術節，今年活動從今天起持續到4月15日，主題為「島嶼星火」，強調所有公民都是代表自由、民主、獨立的小火苗，透過記憶與行動點燃各處的星星之火，接力燃燒成遍布全島的民主火焰，燒出自由而獨立的台灣。

好民文化行動協會理事長鍾瀚樞致詞表示，歷史的真相跟正義沒有實現，就會再次行不對路，文化主體性沒有生根，主體性就會停留在概念，好民協會也遭遇困難與挑戰，使得今年只能舉辦藝術節而無法舉辦音樂節，對此深感遺憾。

志工代表鍾佳彣指出，在擔任志工的過程中，她知曉了不公義如何產生，不對等的權力是如何運作，才慢慢了解到，應該對過往有一定程度的認識，才得以走向更好的未來，好民就是「成為更好的人」，而在這段期間，相信全體志工也確實成為更好的人。

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楊逵文教協會理事劉曜華建議，自由路上藝術節是從舊台中市區自由路發起，而在台中縣市合併後，原縣區的沙鹿、大肚及霧峰區內也有自由路，希望所有台中市的自由路都有藝術節活動。

主辦單位指出，今年開幕講座邀請前教育部長杜正勝談論「台灣人談台灣的歷史敘述」，閉幕則將舉辦「衝破禁錮．追尋自由─台中黨外運動照片展」，展出台中黨外運動時期的照片，邀大家回憶，並傳承追尋自由的精神。（編輯：李淑華）1140223