基隆3月起加強取締行駛騎樓 最高罰1800元

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市警察局指出，為提升行人通行安全，規劃3月1日起加強取締車輛行駛騎樓、人行道，違者將依道路交通管理處罰條例，處新台幣600元至1800元罰鍰。

基隆市警察局交通警察隊今天表示，基隆市長謝國樑就任以來陸續推動「行人友善」及「行人有序」政策，基隆市行人事故件數呈現逐年下降趨勢，今年統計至2月16日，行人事故較去年同期減少33件，下降幅度達37.5%，成效顯著。

交通警察隊指出，為強化行人安全用路觀念，自2月3日起嚴正取締行人違規穿越道路，以確保所有用路人的安全，但警方發現部分駕駛人為貪圖自身便利，違規行駛騎樓、人行道，迫使行人讓道，嚴重侵害行人路權。

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基隆市交通警察隊長楊永泰表示，騎樓及人行道專供行人通行使用，駕車時不得侵入，若要進入可供停車的人行道或騎樓，須將車輛熄火以牽行方式停放。

楊永泰指出，交通隊已規劃3月1日起加強取締車輛行駛騎樓、人行道，呼籲駕駛尊重行人通行的路權及安全，共同建立友善行人的用路環境。（編輯：戴光育）1140223