加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰化中小學運動會開幕 2千學生齊聚爭佳績

2025/2/24 11:58（2/24 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣中小學聯合運動會24日起至27日在縣立體育場舉行，來自全縣221所學校的2000多名選手參賽，並由彰化市民生國小學生在開幕式上表演大會舞。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月24日
彰化縣中小學聯合運動會24日起至27日在縣立體育場舉行，來自全縣221所學校的2000多名選手參賽，並由彰化市民生國小學生在開幕式上表演大會舞。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化24日）彰化縣中小學聯合運動會今天起在彰化縣立體育場舉行，來自全縣221所學校約2000名選手齊聚一堂一較高下，彰化縣長王惠美勉勵選手突破自我再創佳績，為家鄉爭光。

彰化縣114年中小學聯合運動會今天起至27日在彰化縣立體育場舉行，來自全縣221所學校的2000多名選手，準備參加田賽、徑賽及混合運動等3大項目比賽，在比賽開始前，王惠美也到場為選手加油打氣。

王惠美接受媒體聯訪時指出，天氣雖冷，不過選手們仍不畏寒冷參賽，期許所有選手突破自我、再創佳績，也提醒大家要做好暖身運動、注意保暖，避免運動傷害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王惠美表示，這次運動會也將選拔出代表彰化縣參加全國中等學校運動會及全國小學田徑錦標賽的選手，縣府會持續精進運動方面的軟硬體設備及人力，提供更好的運動環境，讓孩子們能在這塊土地上成長。

在大會開幕式上，即將代表彰化縣參加全國比賽的平和國小表演精彩舞蹈，民生國小也表演大會舞及迎接大會旗進場，正式宣布大會開幕。（編輯：張雅淨）1140224

#王惠美
#彰化縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：