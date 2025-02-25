高雄壽山動物園喜訊 水豚與迷你驢家族添丁

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄壽山動物園今天宣布喜訊，水豚家族迎來3隻可愛的水豚寶寶，迷你驢家族也增添新成員。園方將規劃3月1日舉辦水豚寶寶見面會、3月2日安排迷你驢新生家族聚餐。

高雄壽山動物園今天表示，春節期間，水豚家族迎來3隻水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」、「莉松」，迷你驢家族也增添新成員「澎澎」。

觀光局新聞稿說明，水豚媽媽「莉亞」與公水豚「芮芮」於去年配對組成家庭，經1年相處後喜傳捷報。春節期間，「莉亞」順利產下3隻水豚寶寶，分別取名為「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，象徵著這個家庭將像馬拉松般長久、繁衍生息。

首次當媽媽的「莉亞」展現強烈母性，當陌生人靠近時，「莉亞」會用身體將寶寶藏起來，水豚爸爸「芮芮」則在旁默默守護、警戒。園方表示，保育員將持續關注新生水豚狀態並悉心呵護，讓水豚健康長大。

此外，動物園照養的迷你驢來自彰化的牧場，迷你驢媽媽「花花」原本和公驢「史瑞克」分開飼養，2年前保育員發現「花花」的叫聲能引起「史瑞克」的躁動，並望著「花花」所在方向。

保育員因此打開柵欄門讓雙方見面，果然激出火花。園方表示，春節期間「花花」順利誕下1隻毛色深灰、蓬鬆可愛的小驢，保育員為牠取名「澎澎」。「澎澎」個性溫馴，喜歡與人親近。

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壽山動物園預計在3月1日下午2時舉辦水豚寶寶見面會，由保育員分享水豚特性，並邀民眾探訪水豚寶寶；3月2日上午10時安排迷你驢新生家族聚餐，由保育員為迷你驢張羅餐點，園方人員解說迷你驢知識。另外，3月16日前在壽山動物園臉書指定貼文留言，獻上對新生寶寶的祝福還能抽好禮。

為慶祝園區新生命報到，園區餐飲服務也推出228連假優惠。2月28日至3月2日出示與園內水豚或迷你驢合照並完成臉書或IG打卡（打卡地標為光室咖啡、入入選物店或壽山動物園擇一），可享光室咖啡任一主餐免費升級A餐或入入選物店咖啡系列買一送一優惠。（編輯：張雅淨）1140225