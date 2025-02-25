澎湖最大米包龜 發給湖西鄉親弱勢民眾分享平安

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（中央社澎湖縣25日電）澎湖今年元宵乞龜中，最大4萬7000斤的米包龜，今天龜化，5度乞得的旅外企業家呂瑞進僅帶回100斤小米包龜等，其餘除分配龍門與林投2村家戶外，全數委由湖西鄉所配發給弱勢民眾，分享平安。

澎湖龍門觀音宮重達4萬7000斤的米包龜，今天中午在法師長洪瑞達依循傳統科儀龜化後，由澎湖縣長陳光復、湖西鄉長陳振中、警察局長林温柔與米包龜得主呂瑞進等人依序拆解。

陳光復在拆解米包龜時表示，澎湖旅外企業家呂瑞進已連續5年乞得米包龜，所乞得米包，除了少部份帶回外，其餘全數分送給在地鄉親與弱勢民眾及供餐社區，把米包龜平安幸福送給鄉親，短短幾年逾20萬斤，成為全台最大米包龜。

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呂瑞進表示，每年元宵節都會回到龍門向觀世音佛參拜，庇佑平安，並與觀世音結緣，連續5年乞得米包龜，也讓米包龜成長近30倍，今年來到4萬7000斤，原本明年要突破5萬斤，但在擲筊時，未獲觀世音同意相杯，因此決定明年增至4萬8500斤來奉還。

澎湖最大的4萬7000斤米包龜，今天龜化拆解，呂瑞進僅帶回米包龜部份米包及100斤小米包龜，其餘除分配龍門與林投2村家戶外，全數委由湖西鄉所配發給弱勢民眾、社區供餐據點與弱勢團體等，一起分享米包龜的平安幸福。（編輯：陳仁華）1140225

澎湖今年元宵乞龜中，最大4萬7000斤米包龜，25日依循傳統科儀龜化，並由縣長陳光復（前左2）等人依序拆解。中央社 114年2月25日

澎湖龍門觀音宮重達4萬7000斤的米包龜，25日依循傳統科儀龜化，5度乞得的旅外企業家呂瑞進（中）僅帶回100斤小米包龜等，其餘將分送給鄉親並委由湖西鄉所配發給弱勢民眾。左2為縣長陳光復。中央社 114年2月25日