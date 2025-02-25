台中大甲濱海自行車道更新 騎乘安全再升級

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市濱海自行車道大甲段因緊鄰海邊，長年受海風及濕氣影響，欄杆鏽蝕嚴重，台中市觀旅局編列經費修繕，更新欄杆並使用耐候性較佳材料，1月完工，提供舒適安全的騎乘環境。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，為讓濱海自行車道騎乘環境安全再提升，觀光旅遊局編列自行車道修繕經費，1月順利完工，期盼透過此次修繕、更新，提供民眾更安全且舒適的騎乘環境。

觀旅局長陳美秀表示，編列新台幣1000萬元經費，修繕自行車道大甲段，更新欄杆長度約1068公尺。自行車道地理鄰近海邊，易受海風及濕氣等因素影響，造成欄杆鏽蝕受損嚴重，此次使用耐候性較佳的材料進行更新，延長設施使用期限，更新周邊損壞的休憩座椅，提升使用安全性。

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另修繕自行車道大安段頂龜殼海堤伸縮縫共34處，將既有伸縮縫破裂修補，使用較高強度混凝土回填整平，讓民眾及遊客騎乘更佳舒適安全。

觀旅局補充說明，濱海自行車道沿線有多個知名景點，台中港、梧棲漁港、高美濕地、大安濱海樂園、松柏漁港及大安媽祖文化園區等，騎乘自行車可悠遊穿梭，同時還可品嚐新鮮漁獲，觀賞高美濕地潮汐變化，民眾可規劃台中濱海自行車之旅。（編輯：李淑華）1140225