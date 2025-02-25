加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 地方

台中大甲濱海自行車道更新 騎乘安全再升級

2025/2/25 17:38（2/25 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市濱海自行車道大甲段因緊鄰海邊，長年受海風及濕氣影響，欄杆鏽蝕嚴重，經觀旅局編列經費修繕後日前已順利完工，採用耐候性較佳的材料更新，盼延長設施使用期限。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月25日
台中市濱海自行車道大甲段因緊鄰海邊，長年受海風及濕氣影響，欄杆鏽蝕嚴重，經觀旅局編列經費修繕後日前已順利完工，採用耐候性較佳的材料更新，盼延長設施使用期限。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市濱海自行車道大甲段因緊鄰海邊，長年受海風及濕氣影響，欄杆鏽蝕嚴重，台中市觀旅局編列經費修繕，更新欄杆並使用耐候性較佳材料，1月完工，提供舒適安全的騎乘環境。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，為讓濱海自行車道騎乘環境安全再提升，觀光旅遊局編列自行車道修繕經費，1月順利完工，期盼透過此次修繕、更新，提供民眾更安全且舒適的騎乘環境。

觀旅局長陳美秀表示，編列新台幣1000萬元經費，修繕自行車道大甲段，更新欄杆長度約1068公尺。自行車道地理鄰近海邊，易受海風及濕氣等因素影響，造成欄杆鏽蝕受損嚴重，此次使用耐候性較佳的材料進行更新，延長設施使用期限，更新周邊損壞的休憩座椅，提升使用安全性。

google news透過 Google News追蹤中央社

另修繕自行車道大安段頂龜殼海堤伸縮縫共34處，將既有伸縮縫破裂修補，使用較高強度混凝土回填整平，讓民眾及遊客騎乘更佳舒適安全。

觀旅局補充說明，濱海自行車道沿線有多個知名景點，台中港、梧棲漁港、高美濕地、大安濱海樂園、松柏漁港及大安媽祖文化園區等，騎乘自行車可悠遊穿梭，同時還可品嚐新鮮漁獲，觀賞高美濕地潮汐變化，民眾可規劃台中濱海自行車之旅。（編輯：李淑華）1140225

#台中市
#台中市觀光旅遊局
#高美濕地
#觀旅局
#大安
#觀光旅遊局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：