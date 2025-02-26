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泰安鄉溫泉旅館開發案遭質疑 苗縣府：依法審查

2025/2/26 15:30
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）週刊報導苗栗縣泰安鄉一處溫泉旅館開發案，遭當地部落抗議程序違法，並質疑立委高金素梅姪子、鄉民代表高晉揚參與涉弊。高晉揚今天駁斥報導不實；縣府也強調此案依法審查。

鏡週刊今天報導，前苗栗縣長徐耀昌卸任前通過泰安鄉1件新台幣25億元的溫泉飯店開發案，遭當地圓墩部落質疑包括地目變更、環境影響評估，未通過部落會議討論，涉嫌圖利財團、程序違法，3名監察委員浦忠成、范巽綠、鴻義章介入調查。

報導並稱，地主之一高晉揚買下價值900多萬元的原住民保留地後，以2億元的金額抵押給開發商，讓開發商享有土地使用權，「過程有無涉及不法？有待司法單位深入追查」。

苗栗縣政府今天透過新聞稿回應，汶水湯元股份有限公司申請興建一般旅館方式申請開發「苗栗縣泰安鄉橫龍山遊憩設施區（旅館）開發案」，至今歷時8年，由各主管機關依規審理核發文件，過程皆依相關法規審查、公開透明。

縣府工商發展處說明，業者於106年2月15日向文化觀光局申請興辦事業計畫，經過預審會議、取得關係部落會議同意文件及多次審查會議後，108年8月取得興辦事業計畫准予同意。

工商發展處指出，文觀局核准興辦事業計畫後，歷經3年環境影響說明書共5次初審會議、2次環評大會，並歷時2年開發計畫共3次小組會議及區域計畫委員會審查會議，開發案於111年4月21日准予同意環境影響說明書、同年8月5日核發開發許可。

縣府強調，基於觀光發展政策與需求，提升泰安溫泉區旅遊服務品質、延續原住民傳統文化、整合經營環境及促進土地有效利用，提供精緻住宿設施，近年來積極擴大招商，進而提高就業機會、強化縣內工商與觀光發展韌性。

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高晉揚接受媒體電訪表示，自己跟高金素梅僅是5等親關係，對於投資此開發案，高金素梅完全都不知情也沒介入，況且「大家都成年人，個人做什麼投資，只要是合法也不需要向長輩報告，難不成姓高的做的任何事都跟她（指高金素梅）有關嗎」。

對於報導中質疑開發案背後疑有中資問題，高晉揚指出，所有投資股東都是中華民國國民，資金都是新台幣。他強調，部落地方要發展，希望開發案帶動經濟效益與就業機會，所有過程皆合法進行，沒有所謂的弊案，週刊所指「900萬土地抵2億債」是不正確的報導，金額、數字都錯，他不想做太多回應。（編輯：李錫璋）1140226

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