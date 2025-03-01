石門水庫媽祖水上遶境 3/2發放免費船票200張

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（中央社記者葉臻桃園1日電）石門水庫明天將舉行年度水上媽祖遊湖遶境祈福活動，預計有約40艘船舶組隊與媽祖同行；主辦單位今天說，明天上午7時在阿姆坪碼頭發放水上媽祖繞境免費船票200張、送完為止。

石門水庫所在地阿姆坪地區，早在水庫興建前每年農曆2月3日即有迎媽祖遶境的傳統，活動延續至今形成遶境與當地大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，也讓民眾體驗水上遶境儀式。

經濟部水利署北區水資源分署今天說，石門水庫民國53年完工後，乘船遊湖成為熱門旅遊活動，遊艇業者將陸上遶境轉化為水上祈福，發展出獨特的在地水文化。

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此外，桃園市政府也在今年將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」正式登錄為桃園市民俗活動，並指定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者。

大溪百吉復興宮指出，今年活動訂於明天上午7時在石門水庫阿姆坪碼頭舉行祭祀儀式，並發放石門水庫媽祖水上繞境免費船票200張、送完為止；8時則舉辦傳統藝陣及體驗教學活動，下午則是開漳聖王陸上庄內繞境，賜福於庄內住家及店家。（編輯：林恕暉）1140301