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嘉義長鬃山羊死在樹上 疑躲避山豬圍攻卻卡住

2025/3/1 17:36（3/1 17:46 更新）
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一隻長鬃山羊1日被嘉義民眾發現後腳卡在樹上死亡，根據周邊跡象研判，這隻山羊很可能是與山豬搏鬥逃向樹上，但因受傷又被卡住，最後不幸死在樹上。（王三華提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
一隻長鬃山羊1日被嘉義民眾發現後腳卡在樹上死亡，根據周邊跡象研判，這隻山羊很可能是與山豬搏鬥逃向樹上，但因受傷又被卡住，最後不幸死在樹上。（王三華提供）中央社記者黃國芳傳真 114年3月1日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣長期關心生態的王三華今天在梅山鄉太平雲梯附近發現一隻長鬃山羊死在樹上，牠的後腳被卡在樹枝上，懷疑是與山豬搏鬥逃至樹上，因有受傷、腳又被卡住無法動彈而死亡。

王三華告訴中央社記者，今天趁天氣晴朗，前往太平雲梯附近健行，走到雲梯附近涼亭旁、距離道路約10公尺高的斜坡樹上，發現有一隻長鬃山羊的身影，趨近看清楚，這隻長鬃山羊已死亡。

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王三華表示，仔細觀察樹下環境，樹下土石有被雜亂翻動痕跡，研判長鬃山羊可能與一群山豬搏鬥，因處劣勢，而跳到樹上躲避山豬圍攻，不料，長鬃山羊的後腳卻滑入樹枝分岔處卡住，無法動彈，加上搏鬥身受重傷，最後死在樹上，依長鬃山羊還未腐敗程度研判，應是昨天才死亡。

王三華指出，長期在山上關心生態，時常看見長鬃山羊出沒，這是第一次看到長鬃山羊在樹上被卡死，這隻長鬃山羊因卡在斜坡處的樹上，不易取下，希望相關單位能處理。（編輯：謝雅竹）1140301

#嘉義縣
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