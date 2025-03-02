雕塑藝術個展中市開幕 洪易盼成為台灣草間彌生

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）「抱抱春彩─洪易雕塑藝術個展」今天在台中市開幕，洪易表示，未來希望能發展為「品牌」，可以成為台灣的村上隆或草間彌生，也盼大家可以多多支持在地藝術家。

作品展覽足跡遍及世界各地的洪易，即日起到4月14日為止，在中友時尚藝廊舉辦「抱抱春彩─洪易雕塑藝術個展」，展出127件作品，展出地點除了藝廊，更擴及至中友百貨空間，搭配春季花草植栽，將中友百貨妝點得春意盎然。

在今天的開幕茶會中，中友時尚藝廊特別邀請這次公益義賣受贈單位的南投縣信義鄉羅娜國小合唱團獻唱，原民小朋友們的悠揚美聲迴盪在藝廊空間中，為開幕活動揭開序幕。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊這次將展覽規模擴大，是為迎接中友百貨33週年慶活動，同時也是中屋事業機構創立50週年（中友百貨母公司），除了在原有藝廊空間展出，在百貨全館空間更展出多件大型創作，相信透過洪易在國際上的高知名度，將吸引更多顧客慕名前來參觀。

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洪易則提到，他現在將注意力轉回到「生活」當中，未來希望能發展為「品牌」，可以成為台灣的村上隆或是草間彌生，也希望台灣的企業可以多多支持在地的藝術家。

羅娜國小校長張素真表示，中友百貨多年來致力於偏鄉學校的資源募集，並創造有利學習環境讓學生快樂成長、用心學習，非常感謝洪易大方捐贈作品「愛心蝸牛」義賣，更感謝中友百貨以實際行動認購作品，所得新台幣26萬8000元全數捐贈給羅娜國小，讓羅娜國小得到很大的挹注，可以幫助學校多元發展經費。（編輯：李錫璋）1140302