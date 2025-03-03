金門濃霧影響海空交通 旅客湧機場等候搭機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷、汪淑芬金門縣3日電）金門昨天因濃霧造成部分航班取消，近千名旅客受影響，小三通今天上午仍因能見度不佳致部分停航，金門機場也暫停航班起降，現場約500人等候登機，盼霧散順利搭機。

民航局指出，今天上午金門機場受濃霧影響，9時26分起，暫停航班起降。根據金門航空站即時資訊顯示，9時26分前，上午已有5班飛往台北、台中、高雄班機順利起飛，並有7班來自台北、台中、高雄的航班抵達。

中央氣象署今天凌晨3時35分發布濃霧特報，金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖出現能見度不足200公尺現象。

有民眾向中央社記者表示，228連假期間到中國廈門遊玩，昨天因濃霧攪局沒有搭上飛機，今天凌晨約3時許就到機場等候排隊，但因機場尚未開門，只能和其他6、7名旅客在門外等待，「還要工作跟上課，散客就要自己想辦法了。」

透過 Google News 追蹤中央社

金門縣港務處在臉書（Facebook）發布貼文指出，小三通因航線海域能見度不佳，金門往泉州航線自今天上午7時40分起暫停航駛，而往廈門航線自上午9時40分起恢復航駛，呼籲旅客搭船前應預先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處（082-324280）。

至於金門機場方面，因能見度時好時壞，大批民眾一早就守候在櫃檯前等候補位登記，現場約500人等候登機。依金門航空站即時離站資訊顯示，上午雖有部分班機延遲，但大部分班機皆已順利離站。（編輯：李亨山）1140303

金門3日濃霧能見度不佳，造成小三通部分停航，金門機場也暫停航班起降。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月3日