白天高溫上看33度 入夜冷空氣南下溼冷6天

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署預報，今天白天各地好天氣，高溫上看攝氏33度；入夜冷空氣南下，將溼冷至9日。

氣象署表示，今天白天各地大多為多雲到晴，下半天起鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯並有短暫雷陣雨天氣，尤其在西半部及宜花地區有局部大雨機率，可能伴隨短時強降雨，以及強陣風等較劇烈天氣現象。

氣溫方面，氣象署預報，白天仍為溫暖偏熱天氣，北部及東半部高溫約28至30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些；入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉濕冷，低溫約17至21度。離島整天氣溫，澎湖20至26度、金門17至23度、馬祖12至18度。

氣象署預測，明天至5日清晨，鋒面逐漸通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地清晨轉冷；全台有陣雨或雷雨機率，西半部、宜花地區及基隆北海岸雨勢最明顯且廣泛，可能有局部短延時大雨機率。

氣象署預報，5日白天至7日，東北季風或大陸冷氣團影響，以及華南雲雨區東移，各地天氣偏冷，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；8日、9日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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氣溫方面，氣象署預測，明天北部及東北部14至24度、中部16至26度、南部17至29度、花東18至24度；澎湖15至21度、金門13至20度、馬祖11至16度；5至7日各地低溫降1至2度，高溫部分，西部及離島降2至4度，東部變化不大；8至9日低溫變化不大，西部高溫降1至3度，花東及離島變化不大。

氣象署指出，10日起東北季風或大陸冷氣團稍減弱，10至12日各地早晚仍偏冷、水氣偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：陳仁華）1140303