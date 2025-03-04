苗栗高接梨穗受寒害重創 縣府啟動現金救助作業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）年初連續寒流影響，苗栗縣高接梨穗出現寒害，縣府今天表示，經陸續至各梨園勘災，全縣受損面積達5%，受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，將啟動相關作業減輕梨農損失。

縣府農業處指出，苗栗縣高接梨總種植面積達1192公頃，其中卓蘭鎮占830公頃，大湖鄉次之，約244公頃，三灣、頭份等地也有梨園，年產值高達約新台幣15.83億元，是縣內重要經濟作物之一。

農業處表示，每年12月至隔年2月是高接梨的嫁接適期，此時也是寒流、冷氣團頻繁之際，當梨穗受低溫寒流侵襲，易導致生長停滯、授粉不良、落花等問題，迫使梨農必須重新嫁接（翻刀），甚至部分梨園需進行二次翻刀，徒增人力及成本負擔。

苗栗縣長鍾東錦今天率農業處長陳樹義，會同農業部農糧署北區分署分署長林傳琦、卓蘭鎮長詹錦章等人前往卓蘭地區勘災，發現高接梨穗受寒害影響嚴重，也有梨農反映發現「赤星病」，梨樹葉片出現褐色凸起斑點甚至枯萎，無法行光合作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳樹義表示，經陸續勘查結果，全縣高接梨受損面積達5%，受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，每公頃救助6萬2000元，將儘速彙整資料，報請農糧署辦理相關作業。

鍾東錦指出，寒害導致農民需耗費大量人力、成本進行補嫁接，將盡快爭取災害救助，減輕梨農損失。（編輯：李錫璋）1140304