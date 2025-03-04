加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起氣溫下滑 6日冷氣團南下北部低溫探12度
首頁 / 地方

苗栗高接梨穗受寒害重創 縣府啟動現金救助作業

2025/3/4 20:52（3/4 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
年初連續寒流影響，苗栗縣高接梨穗出現寒害，縣府4日表示，全縣受損面積達5%、受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，將啟動相關作業盼減輕梨農損失。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
年初連續寒流影響，苗栗縣高接梨穗出現寒害，縣府4日表示，全縣受損面積達5%、受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，將啟動相關作業盼減輕梨農損失。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）年初連續寒流影響，苗栗縣高接梨穗出現寒害，縣府今天表示，經陸續至各梨園勘災，全縣受損面積達5%，受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，將啟動相關作業減輕梨農損失。

縣府農業處指出，苗栗縣高接梨總種植面積達1192公頃，其中卓蘭鎮占830公頃，大湖鄉次之，約244公頃，三灣、頭份等地也有梨園，年產值高達約新台幣15.83億元，是縣內重要經濟作物之一。

農業處表示，每年12月至隔年2月是高接梨的嫁接適期，此時也是寒流、冷氣團頻繁之際，當梨穗受低溫寒流侵襲，易導致生長停滯、授粉不良、落花等問題，迫使梨農必須重新嫁接（翻刀），甚至部分梨園需進行二次翻刀，徒增人力及成本負擔。

苗栗縣長鍾東錦今天率農業處長陳樹義，會同農業部農糧署北區分署分署長林傳琦、卓蘭鎮長詹錦章等人前往卓蘭地區勘災，發現高接梨穗受寒害影響嚴重，也有梨農反映發現「赤星病」，梨樹葉片出現褐色凸起斑點甚至枯萎，無法行光合作用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳樹義表示，經陸續勘查結果，全縣高接梨受損面積達5%，受損率逾25%，已達農業天然災害現金救助標準，每公頃救助6萬2000元，將儘速彙整資料，報請農糧署辦理相關作業。

鍾東錦指出，寒害導致農民需耗費大量人力、成本進行補嫁接，將盡快爭取災害救助，減輕梨農損失。（編輯：李錫璋）1140304

#卓蘭鎮
#苗栗縣
#陳樹義
#農業處
#農業部
#農糧署
#鍾東錦
鍾東錦
東京國際攝影大賽穿金戴銀 苗縣府表揚曾進發湖北省台辦主任來台 海基會證實有約晤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：