加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起氣溫下滑 6日冷氣團南下北部低溫探12度
首頁 / 地方

霧鎖金門第3日仍有旅客滯留 軍機協助疏運至高雄

2025/3/4 21:41（3/4 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門地區自228連假收假日起就受大霧影響，4日除航空公司加開班機因應外，軍機晚間也投入協助疏運。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月4日
金門地區自228連假收假日起就受大霧影響，4日除航空公司加開班機因應外，軍機晚間也投入協助疏運。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門4日電）霧鎖金門影響持續到今天，航空公司加開8架次加班機及2架次放大機型協助疏運，軍機也在晚間投入1架次載運70人前往高雄。

今天已是金門受濃霧影響對外交通第3天，根據金門航空站資料，2、3日共取消31架次，影響上千人；民航局今天表示，航空公司加開8架次加班機，包括立榮航空台中－金門與台北－金門各2架次、華信航空台北－金門4架次，另外立榮航空台北－金門有2架次放大機型協助疏運旅客。

金門航空站今天上午也進行軍機疏運人數統計，現場統計往台北有需求306人，往高雄146人；但因天候狀況不佳，今天只有晚間軍方啟動軍機1架次，約在9時20分起飛載運70人前往高雄。

google news透過 Google News追蹤中央社

截至晚間8時30分，估計現場有數十名旅客沒有候補到班機。金門機場表示，因今天受影響旅客較多，登記候補序號3月5日繼續沿用，尚未過號旅客無需再行填寫。

金門自228連假收假日起濃霧影響對外交通，今天透過加班機、軍機協助疏運，交通部航港局昨天下午也安排客輪，搭載311名旅客至嘉義縣布袋港。（編輯：李淑華）1140304

濃霧自2日起籠罩金門、影響對外交通，航空公司4日加開8架次加班機及2架次放大機型協助疏運滯留旅客；4日傍晚，金門機場能見度已有改善。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月4日
濃霧自2日起籠罩金門、影響對外交通，航空公司4日加開8架次加班機及2架次放大機型協助疏運滯留旅客；4日傍晚，金門機場能見度已有改善。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：